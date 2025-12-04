Bayraktar TB3 ve Albatros-S KİDA'dan Mavi Vatan'da güç gösterisi

Türk Deniz Kuvvetleri’nin harekât ihtiyaçları doğrultusunda planlanan ve TCG Anadolu gemisinden icra edilen test faaliyetleri, insansız sistemlerin entegrasyonunda önemli kazanımlara sahne oldu.

Akdeniz’de gerçekleştirilen testte TCG Anadolu gemisinin güvertesinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA’lar, hem ateş gücünü sergiledi hem de denizdeki insansız sistemlere komuta edilmesine aracılık ederek "müşterek harekât" yeteneğini gösterdi.

Önemli anlara sahne olan gösterim faaliyetini, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya, Brezilya askeri heyetleri de takip etti.

TB3 üzerinden KİDA'ya uzaktan kontrol

Gerçekleştirilen testle birlikte hibrit harekât konsepti sahada başarıyla doğrulandı. TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA üzerinde bulunan veri bağı sistemleri aracılığıyla, deniz yüzeyindeki ASELSAN üretimi Albatros-S Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın (KİDA) uzaktan kontrolü sağlandı.

Bayraktar TB3 üzerinden aktarılan komutlarla hedefe yönlendirilen KİDA, sağladığı başarılı angajmanla deniz üstündeki tehdidi etkisiz hale getirdi.

Hedef adasına MAM-T/L ve Kemankeş atışları

Antalya açıklarında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında atış görevleri için TCG Anadolu gemisinden salvo kalkış yapan iki adet Bayraktar TB3 SİHA görev sahasına ulaştı. Bayraktar TB3'lerden biri, kanatları altında taşıdığı ROKETSAN tarafından geliştirilen milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile hedef adasındaki yer hedeflerine yönelik mühimmat atışı gerçekleştirdi.

Diğer Bayraktar TB3 SİHA ise Baykar tarafından milli imkânlarla geliştirilen KEMANKEŞ-1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. İcra edilen atışlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu.

Keşan'a döndüler

Mavi Vatan'daki bu önemli testin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lar dönüş manevralarını tamamladı. Görevi icra eden Bayraktar TB3'lerden biri, TCG Anadolu gemisine gerçekleştirdiği başarılı inişin ardından tekrar havalanarak Keşan’a intikal etti.

Teste katılan diğer Bayraktar TB3 SİHA da görev planlaması dâhilinde Keşan’a dönüş yaptı.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti.

2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.