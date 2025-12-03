Türkiye'nin milli hava platformları Afrika'da kanatlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Mısır Savunma Fuarı'nda (EDEX 2025) geliştirip ürettiği insanlı ve insansız hava araçlarının ölçekli maketleriyle katıldı.

TUSAŞ, milli hava platformu üretim faaliyetlerinin yanı sıra yoğun bir tanıtım ve pazarlama çalışması yürütüyor. Bu kapsamda 90 ülkeyle aktif görüşmeler sürdürülüyor.

Mısır'ın içerisinde yer aldığı Afrika'daki 40'tan fazla ülke bu çalışmalarda önemli bir yer tutuyor.

TUSAŞ, son 5 yılda Afrika ülkelerinden 7 tanesiyle 14 farklı sözleşme imzaladı. Bu doğrultuda bazı sözleşmelerin teslimatları tamamlanırken, bazılarıyla ilgili teslimat takvimleri sürüyor.

TUSAŞ tarafından teslim edilen hava platformlarının yaşam döngüsü yaklaşık 25 yıla karşılık geliyor. Bu durum, araçlar kullanımda olduğu sürece TUSAŞ'ın söz konusu ülkelerde varlığı sürdürmesi anlamına geliyor. Şirketin Afrika'daki ilk teslimatını 2022 yılında Tunus'a yaptığı dikkate alındığında 25 yıllık bu sürenin henüz başlarında bulunuluyor.

Afrika ülkelerinde ATAK Helikopteri, HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları gibi TUSAŞ'ın seri üretimde olan tüm hava platfomları başarıyla görev yapıyor.

HÜRJET, GÖKBEY, ANKA III gibi platformların Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girip kendisini ispatlaması ve operasyonel yeteneklerini ortaya koymasıyla Afrika pazarındaki ürün çeşitliliğinin artması bekleniyor.

Kapı açıldıktan sonra ya platform sayısı ya da çeşitliliği artıyor

TUSAŞ temel hava araçlarından yeni nesil platformlara kadar yayılan geniş ürün yelpazesiyle Afrika'da oldukça farklılık gösteren ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

Türk savunma sanayisi ürünleri Afrika'da sürdürülebilirlik, maliyet etkinlik, hizmet kalitesi, güven ve siyasi bağımsızlığın yolunu açması gibi unsurlar dolayısıyla rağbet görüyor.

7 ülkeyle 14 sözleşme imzalanmasının arkasında da tercih edilen platformlardan duyulan memnuniyet yatıyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini seçen Afrikalı kullanıcılar ya platform sayısını ya da çeşitliliğini artırıyor.

Baykar ve TUSAŞ'ın milli insansız hava araçları birlikte düşünüldüğünde ise yalnızca bu ürün grubunda Afrika'da 25'e yakın ülkede Türk savunma sanayisi şirketlerinin imzası yer alıyor.

Bu platformlarla birlikte elektro optik sistemler, mühimmatlar, radar gibi birçok farklı üreticinin ekipmanları ihracat fırsatı yakalıyor. Afrika ülkeleri de bu gelişmiş ekipmanlarla ordularının operasyonel etkinliğini artırıyor.

İnsan kaynağı ve altyapı desteği

TUSAŞ, Afrika pazarında ihtiyaç duyulan ürünlerin temininin yanı sıra ülkelerin insan kaynağı ve altyapılarının gelişimine de destek oluyor.

Teslim edilen hava araçlarının pilotlarını ve bunların bakım-onarımlarını gerçekleştirecek teknisyenleri yetiştiren TUSAŞ, aynı zamanda Mühendislik Geliştirme Programı kapsamında bazı Afrika ülkelerinde laboratuvarlar kurdu. Bu laboratuvarlarda bir çok mühendis yetiştirildi, bu mühendisler ülkelerinde yeni mühendislerin yetişmesini sağladı.

Türk savunma sanayisi ürünleri, uluslararası pazarlardaki başarıları ve bunu destekleyen tamamlayıcı adımlarla Türkiye'nin Afrika başta olmak üzere global alandaki diplomatik çabalarını destekleyip güçlendiriyor.