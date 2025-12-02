Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü"nü tamamladı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nde gerçekleştirilen faaliyetleri TCG Kemalreis fırkateyninden takip etti.

Faaliyete Azerbaycan gemiye çıkarma birliği, ABD terörle mücadele güvenlik timi, Pakistan ise deniz karakol uçağı ile katılımcı ülke olarak iştirak etti. Tatbikata 19 ülke de gözlemci olarak katıldı.

Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetlerinden gemi, denizaltı ve hava unsurlarının yanı sıra SAT ve SAS timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 44 F-16 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 sahil güvenlik botu görev aldı.

Antalya'daki Sarısu Plajı'na tatbikat kapsamında amfibi hücum akını gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği plajdaki rehin alınan kişileri kurtarmak için TCG Sancaktar gemisinin havuz güvertesinden 3 amfibi çıkarma aracı LCVP ve 4 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ve 5 bot denize açıldı.

Selamlama geçişi yapıldı

Bu sırada gemideki diğer amfibi deniz piyade birlikleri askeri helikopterlerle Sarısu Sahili'ne inerek kıyı emniyeti aldı.

Sahile içerisinde zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu bot, LCM ve ZAHA'larla ulaşan birlikler, kıyıdaki el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirdikten sonra rehineleri kurtardı.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği yaralanan bir personel de helikopterle TCG Sancaktar'a nakledildi.

TCG Sancaktar'a inen Türkiye ve Azerbaycan askeri birlikleri iki ülkenin bayraklarını açarak Oramiral Tatlıoğlu'nu selamladı.

Tatbikat kapsamında TCG Kemalreis'e yaklaşan TCG Heybeliada ve TCG Büyükada gemilerinden posta çantası ile malzeme transferi gerçekleştirildi.

Faaliyetin sonunda tatbikata katılım sağlayan unsurlar tarafından selamlama geçişi gerçekleştirildi.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 22 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilen tatbikata 30 gemi, 67 hava aracı, su altı taarruz, su altı savunma ve KBRN görev timleri ile 1 amfibi deniz piyade taburunun katıldığını belirtti.

Tatlıoğlu, tatbikatın ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’ndan 8 gemi ve 19 ülkeden 93 katılımcı olmak üzere 11 bin personelin katılımıyla başarıyla icra edildiğini söyledi.

"Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın teminatıdır"

103 kişilik kontrol merkezi tarafından yönetilen tatbikat ile kriz mukabele harekatı, çok tehditli ortamda harekat ve insani yardım hareketi gibi çok sayıda harekat çeşidine yönelik eğitimler yapıldığını anlatan Tatlıoğlu, "Tatbikat sürecinde insansız hava araçları ve zırhlı amfibi hücum araçları, amfibi harekatta başarıyla kullanılmış, kamikaze insansız deniz araçları ile muhasım unsurlara sürü halinde taarruz eğitimleri gerçekleştirilmiş, insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve denizaltıların müşterek harekatına yönelik usuller denenmiştir." dedi.

Doğu Akdeniz’in tarihte ilk denizci medeniyetlerin doğduğu, 3 kıtanın buluştuğu çok önemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz konumu sayesinde güvenlik, enerji yolları ve ulaşım gibi birçok alanda her dönem stratejik öneme sahip olmuştur. Doğu Akdeniz’de güvenli bir ortam oluşturulması ülkemizin geleceği için milli bir zorunluluktur. Bu nedenle Doğu Akdeniz’in gerek deniz alanlarındaki uyuşmazlıkların gerekse kara alanındaki çatışmaların, olumsuz etkilerinden korunmuş bir güvenlik ve istikrar alanı olması en önemli görevlerimizdendir. Tatbikat, Deniz Kuvvetlerimizin seçkin personelinin, Doğu Akdeniz’de ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasına muktedir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın teminatıdır."