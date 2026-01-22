Hafif Kar Yağışlı 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.01.2026 17:26

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yurdun güneydoğu kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin batısı ve Muş’un güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) bekleniyor. Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ayrıca, İç Anadolu’nun doğusunda devam eden yağışların yarın öğle saatlerine kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda aralıklarla kuvvetli kar yağışı (6-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Borsa günü rekorla kapattı
18:59
Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı'nı güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve güçlü şehirlerin yüzyılı yapacağız
18:51
Şanlıurfa'da bazı istikametlerde tırların trafiğe çıkışları durduruldu
18:23
Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapatıldı
18:16
Rusya: ABD'nin petrol tankerindeki Rus vatandaşlarını salıvermemesi hayal kırıklığına uğrattı
18:07
Trump, Grönland'a "tam erişim" sağlamak üzere müzakere yaptıklarını söyledi
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
Eksi 30 derecede 7/24 kar mesaisi
FOTO FOKUS
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
112 ekipleri sıkışık trafiğe rağmen 7/24 görevde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ