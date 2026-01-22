Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin batısı ve Muş’un güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) bekleniyor. Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, İç Anadolu’nun doğusunda devam eden yağışların yarın öğle saatlerine kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda aralıklarla kuvvetli kar yağışı (6-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.