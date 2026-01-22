Hafif Kar Yağışlı 0.4ºC Ankara
Gündem
AA 22.01.2026 17:18

Bakan Tunç: Adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir
[Fotograf: AA]

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddet görüntülerinin vicdanları yaraladığını vurguladı.

Kuvözde hemşire şiddeti engelli bıraktı
Kuvözde hemşire şiddeti engelli bıraktı

Yaşamı korumakla yükümlü kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olmadığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."

