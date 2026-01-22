Bakan Tunç: Adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddet görüntülerinin vicdanları yaraladığını vurguladı.

Yaşamı korumakla yükümlü kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olmadığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."