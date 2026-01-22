İletişim Başkanı Duran: Türkiye potansiyelini gerçeğe dönüştüren bir ülke konumuna ulaştı

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TÜGİK Genel Kurulu’ndaki hitabına ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam alanında gösterdiği direncin, güçlü bir ekonomik vizyonun sonucu olduğunu vurguladı.

Duran, Türkiye’nin son yıllarda ekonomide, üretimde ve teknolojide yakaladığı ivmeyi tüm boyutlarıyla ortaya koyduğunu belirterek şunları kaydetti;

Bu tablo, devletin güçlü iradesi ile girişimci ruhun birleştiğinde nelerin başarılabileceğini açıkça göstermektedir. Türkiye artık potansiyelini gerçeğe dönüştüren, kendi hedeflerini kendi imkânlarıyla hayata geçiren bir ülke konumuna ulaşmıştır. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam alanında gösterdiği direnç, güçlü bir ekonomik vizyonun sonucudur.

"Türkiye teknolojisini ihraç eden bir ülkedir"

Savunma sanayiinden otomotive, enerjiden dijital dönüşüme kadar birçok alanda atılan adımlar, ülkemizin stratejik bağımsızlığını pekiştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, Türkiye bugün sadece büyüyen değil, aynı zamanda kendi teknolojisini ihraç eden bir ülkedir.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından şu kesitleri de paylaştı;

Son çeyrek asırda milletimizin desteği ve iş dünyamızın gayretleriyle Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık. Cam tavanları kırdık, önümüze çıkarılan engelleri birer birer aştık. Demokrasiden hak ve özgürlüklere, enerjiden eğitime, sağlıktan turizme kadar her alanda Türkiye’ye tarihinin en büyük başarılarını tattırdık. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz demeden çalıştık.

Artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Birilerinin 'fabrikası yok' dediği millî elektrikli aracımız Togg, bugün sadece ülkemizin değil, Avrupa’nın yollarını da süslüyor. Mühendislik harikası savunma sanayi ürünlerimiz, İHA’larımız, SİHA’larımız, uçaklarımız ve deniz platformlarımız dünyanın dört bir yanından büyük rağbet görüyor.

Biz burada asla hamaset yapmıyoruz; hayal satmıyor, rakamlarla konuşuyoruz. 23 yıllık iktidarlarımız boyunca hep eser ve hizmet siyaseti yürüttük. Türkiye’nin nereden nereye geldiği somut başarılarla ortadadır. Tüm karalama kampanyalarına rağmen ekonomimiz, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyümüştür. Bu büyüme oranıyla Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olmayı başarmıştır. Ekonomimizi 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkararak yeni bir rekora daha imza attık.

2025 yılı toplamında 273,4 milyar dolarlık mal ihracatı ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Aynı dönemde hizmet ihracatımız 123,1 milyar doların üzerine çıktı. 2025'teki toplam mal ve hizmet ihracatımızı 396,5 milyar dolara ulaştırdık. Savunma ve havacılık ihracatında ise adeta devrim yaptık. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı 2025'te tam 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik.