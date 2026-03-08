Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri önlemek için devreye girdi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail’in başkenti ve çevresinde İran'dan atılan füzeler nedeniyle sirenler devreye girdi.

İran'ın yaklaşık bir saat önce yaptığı misillemede Tel Aviv ve Holon bölgesinde biri ağır 6 kişi yaralanmıştı. Bazı araç ve evlerin ise hasar gördüğü bildirilmişti.