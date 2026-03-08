Açık 7.8ºC Ankara
Dünya
AA 08.03.2026 17:46

Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misilleme sonrası Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı
[Fotograf: AP]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri önlemek için devreye girdi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail’in başkenti ve çevresinde İran'dan atılan füzeler nedeniyle sirenler devreye girdi.

İran'ın yaklaşık bir saat önce yaptığı misillemede Tel Aviv ve Holon bölgesinde biri ağır 6 kişi yaralanmıştı. Bazı araç ve evlerin ise hasar gördüğü bildirilmişti.

