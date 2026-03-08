Açık 7.8ºC Ankara
Dünya
08.03.2026 17:15

İran ordusu bu geceden itibaren "taarruz operasyonlarını" artıracağını duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri, bu geceden itibaren taarruz operasyonlarının artırılacağını açıkladı.

İran ordusu bu geceden itibaren "taarruz operasyonlarını" artıracağını duyurdu

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan askeri yetkili, ABD ve İsrail'in İran ulusunun çıkarlarına yönelik saldırılarına karşı "Silahlı Kuvvetlerin taarruz operasyonlarında önemli bir artış yapılacağını" söyledi.

Ağır savaş başlığı taşıyan ve stratejik füzelerin kullanımını iki katına çıkaracaklarını aktaran İranlı askeri yetkili, insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonların da artırılacağını belirtti.

İranlı yetkili, "Bu tedbir, ülkemizin çıkarlarına ve vatandaşlarına karşı her türlü askeri maceracılığa karşı caydırıcılık ve ezici bir yanıt sağlamak için alınmıştır." ifadelerini kullandı.

