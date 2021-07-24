Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi. 60 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 215 kişi sağlığına kavuştu.

Delta etkisiyle artan vakalar 4. dalga riskini artırıyor. Uzmanlar, 4. dalganın “aşısızların pandemisi” olacağı görüşünde.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'deki aşılama çalışmalarına ve 2. ve 3. dozun önemine değindi.

Delta varyantının özellikle aşı olmayanlarda etkisinin daha fazla olacağı yönünde araştırmalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’deki aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi:

“2 doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 21,5 milyonu geçmiş durumda. Ama bunun hedefin 3'te 1’i olduğunu vurgulamak gerekiyor. Şu an 2 doz aşılamada yüzde 34'lerdeyiz. ‘Ben 1. dozu oldum, 2. dozu olmayabilir miyim?” ya da 'Ben gencim koronavirüs beni etkilemez mi?’ diyenlerin olduğunu görüyoruz. Son dönemde hastanede yatanlara baktığımızda aşısız olanların çoğunlukta olduğunu vurgulamak lazım. Bu bize aşının koruyuculuğunu gösteriyor. Dünya genelinde 4. dalganın ‘aşısızlar pandemisi’ olabileceğine dair bir kanı var. Bu sebeple 4. dalgayı ülkemizde en az hasarla atlatmamız için yapmamız gereken şey aşıya ağırlık vermek ve maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek.”

Bayram nedeniyle yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, korunma önlemlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak ancak aşılamayla bu salgının üstesinden geleceğimizi söyledi.

İki doz aşı olanlarda virüs yayılımı daha az

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının 2 haftada 2 katına çıktığını açıkladı. Bu konuda da değerlendirme de bulunan İlhan, vakaların 9 bin 500 civarına tırmansa da bundan daha yüksek seviyede olmayışının sebebini çift doz aşılamaya bağladı ve aşılamanın toplumsal bağışıklık üzerine etkisine değinerek şöyle konuştu:

“Şu an için hangi aşı olursa olsun çalışmalar bize gösteriyor ki, 2 doz aşısını olanlar koronavirüsten korunuyor ve hastalığı daha hafif geçiriyor. Hastalığı daha hafif geçirdiğinden çevrelerine virüs saçımı daha az oluyor ve böylece bulaştırma oranını azaltmış oluyorlar.”

3. doz aşıyı ise sırası gelenlerin bir an evvel olması gerektiğini söyleyen İlhan, “Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan gruplar içerisindeysek 3. doz aşıyı yaptırmaktan imtina etmemek gerekiyor. Bu aşıyı olmamak doğru bir yaklaşım değil. Aşılamanın aşamaları tüm dünyaya göre güncellenerek ilerliyor. Bu yüzden bakanlığın uygulamalarını takip etmek ve aşılanarak sevdiklerimizi korumamız gerekiyor” dedi.