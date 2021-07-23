Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin, vatanın bölünmezliğine ve bağımsızlığına dair inancını kararlı bir şekilde ortaya koyduğu Erzurum Kongresi'nin, Milli Mücadele'nin rotasının belirlenmesi itibarıyla tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı", "manda ve himayenin kabul edilemeyeceği" şiarıyla Erzurum Kongresi'nde milli iradenin milletin mukadderatına hakim kılınmasının esas alındığını vurguladı.

"Tarihimizden aldığımız ilhamla emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz"

Erzurum Kongresi'nde milletin, her türlü işgal ve müdahaleye karşı birlik ve beraberlik içinde topyekun savunma ve mücadele iradesini tüm dünyaya ilan ettiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erzurum'da alınan 'milli mutabakat' niteliği taşıyan kararlarla Kurtuluş Savaşı'nı Büyük Zafer'e ulaştıran yolun ilk adımları atılmıştır. Milli Mücadele yıllarında kendini gösteren bu yüksek şuur ve irade, bugün de bizlere rehber olmakta ve güç katmaktadır. Ekonomiden savunma ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bağımsızlığımızı pekiştirmek, haklarımızı korumak, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihimizden aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 82'nci yıl dönümü mesajı

"Yüzyıllarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezi Hatay'ın anavatan Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır." değerlendirmesini yapan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dönemin Hatay Millet Meclisi'nin kendi iradesiyle aldığı bu karar, ülkemize olan güvenin bir göstergesi olmuş, uluslararası camiada ülkemizin barışçı ve hukuka saygılı kimliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bu düşüncelerle Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."