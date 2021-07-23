Şener Kesen 48 yaşında...

2008'de 35 yaşındayken iş amacıyla gittiği Antalya'dan uçakla dönerken beyin kanaması geçirdi. Hayatı tamamen değişti.

Yüzde 90 engelli olarak yaşamını sürdürmeye başladı.

Beyin kanaması "iş kazası" kabul edildi

Kesen ailesi, çevresindekilerin de yönlendirmesiyle 2014'te hukuki süreç başlattı. 5 yıl süren dava lehlerine sonuçlandı.

Yargıtay da Şener Kesen'in beyin kanaması geçirmesini "iş kazası" olarak niteledi.

[Fotoğraf: DHA]

SGK, yaklaşık 1 milyon lira tazminat ödeyecek

Avukat Ayşe Güney, "Yargıtay'ın burada 'işle bağlantılı durumda gerçekleşen beyin kanaması, kalp krizi iş kazasıdır. Sadece kusur durumunda bedensel ve bünyesel faktör olduğu için indirime gidilmesi gerekir' diye görüşleri bulunmakta" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Şener Kesen'e yaklaşık 1 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi.