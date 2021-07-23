Dışişleri Bakanlığından, Maraş açılımı ile ilgili açıklama geldi.

"Asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz" denildi.

Açıklamada, KKTC makamlarınca Maraş açılımı kapsamında alınan tüm kararların mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde olduğunun altı çizildi, uluslararası hukukla tamamen uyum içerisinde olduğu belirtildi.

Dışişleri'nin açıklamasında, "İddia edildiğinin aksine, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesi söz konusu değildir" denildi.

Maraş'ta mağduriyet oluşmayacağına da vurgu yapılan açıklamada, "Herkesin yararına olacak şekilde, mevcut mağduriyetler giderilecektir" ifadelerine yer verildi.

