TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan M. İsmailov, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Sayın Marzuk Ali Al-Ganim, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova, Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdelhakim Benchamach ve Afganistan Senato Başkanı Sayın Fazıl Hadi Müslimyar ile telefonda görüştü.

Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Kaiser ile görüşmesinde Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bu mübarek günlerin, İslam aleminin birlik ve beraberliğinin daha da kuvvetlenmesine vesile olmasını diledi.

Haziran ayı başında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi'nin 2. Genel Konferansı çerçevesinde gerçekleştirdikleri ziyarette iki ülke ve parlamentoları arasındaki iş birliğinin çeşitli yönleriyle ele alındığını hatırlatan Şentop, güzel ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

"Türkiye ve Pakistan siyasi olarak her zaman aynı tarafta"

Şentop, parlamento üyelerinin bayramını da tebrik ederek, "Allah'tan hepimizi nice bayramlara sağlık ve afiyetle eriştirmesini niyaz ediyorum. İstanbul'da görüşmek ümidiyle en iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

Kaiser de Şentop'un bayramını tebrik ederek, "Türkiye ve Pakistan siyasi olarak her zaman birlikte olmuşlardır ve biz her zaman aynı taraftayız. Parlamentolar arası dostluk grubu çalışmaları ile parlamentolar arasındaki işbirliğini artıracağız" diye konuştu.

Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü de kutladı

Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan M. İsmailov ile gerçekleştirdiği görüşmede de bu yıl Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini dile getirdi.

Mustafa Şentop konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Özbekistan'ın istiklalini ilk tanıyan ve ilk büyükelçilik açan ülkenin Meclis Başkanı olarak şahsınızda Özbek halkına ve bütün Özbek makamlarına tebriklerimi iletiyorum."

Şentop, "kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklık" olarak tanımladıkları ilişkilerin iki ülke parlamentoları arasında da gelişerek devam etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, İsmailov'un şahsında meclis üyelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, selamlarını iletti.

Şentop'un yoğun bayram diplomasisi

Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim ile görüşmesinde ise bu mübarek günlerin bütün İslam aleminin birlik ve beraberliğinin daha da kuvvetlenmesine vesile olmasını diledi.

Al-Ganim de Şentop'un bayramını kutlayarak, en içten selamlarını ve bayram tebriklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclis'e ve Türk halkına iletmesini istedi.

Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşmesinde Allah'tan nice bayramlara sağlık ve afiyetle eriştirmesini niyaz ederek, sevgi ve selamlarını iletti.

Caferi ise Şentop'un bayram vesilesiyle aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şentop'un, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramını kutladı.

Türkmenistan'da, "Barışın ve Güvenin Anavatanı Yılı"

Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile görüşmesinde, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü olduğunu, ayrıca ülkenin bu yılı "Barışın ve Güvenin Anavatanı Yılı" olarak da kutladıklarını anımsattı.

Türkmenistan'ı ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülkenin Meclis Başkanı olarak dost ve kardeş Türkmen halkına ve bütün Türkmen makamlarına bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini de ileten Şentop, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin uluslararası teşkilatların çatısı altında da ilerleme kaydetmemesi bizleri ayrıca memnun ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mammedova da "değerli kardeşim" diye hitap ettiği Şentop'a samimi dilekleri için teşekkür ederek, Kurban Bayramı'nı sadece insanlar arasında değil, devletler arasında da barışı ve desteği teşkil eden bir bayram olarak gördüklerini kaydetti.

Şentop'un yanı sıra TBMM üyelerinin ve çalışanlarının bayramını da kutlayan Mammedova, milli liderler sayesinde hem ikili ilişkilerin, hem bölgesel ilişkilerin kuvvetlendiğini söyledi.

Mammedova, çok büyük sorumluluk gerektiren görevinde Şentop'a başarılar diledi.

"Türkiye'nin başarılarından gurur duyuyoruz"

Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdelhakim Benchamach ile görüşmesinde Şentop, bayram tebriğinde bulunarak, 8 Eylül 2021'de Temsilciler Meclisi için gerçekleştirilecek genel seçimlerin Fas halkı için hayırlı neticeler getirmesini temenni ettiğini söyledi.

Benchamach'ın şahsında parlamento üyelerinin bayramını da kutlayan ve selamlarını ileten Şentop, Cenab-ı Hak'tan nice bayramlara sağlık ve afiyetle eriştirmesini niyaz ettiğini belirtti.

Benchamach da Türk halkının bayramını kutlayarak, iki ülke arasındaki bağların sağlam ve köklü olduğunu ifade etti. Benchamach, şu ifadeleri kullandı:

"Aramızda mesafeler olsa da birçok ortak paydamız vardır ve ortak adımlar atmalıyız diye düşünüyorum. Bizler her daim Türkiye ile ilişkilerimizin kuvvetlenmesi için çalışıyoruz. Seçim sonuçlarımız ne olursa olsun Türkiye ile olan ilişkiler artarak devam edecektir. Türkiye'yi yakinen takip ediyoruz ve başarılarınızdan gurur duyuyoruz."

"Kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği huzura kavuşmasını temenni ediyoruz"

Şentop, Afganistan Senato Başkanı Sayın Fazıl Hadi Müslimyar'ın da bayramını tebrik ederek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının idrak edildiğini kaydetti.

"Bu özel senede Türkiye olarak Afgan kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşmasını samimiyetle temenni ediyoruz." diyen Şentop, Afganistan'daki gelişmeleri takip ettiğini, barışın hakim kılınmasının, istikrar ve dünya barışı için büyük önem arz ettiğini aktardı.

Şentop, bu hassas süreçte yürütülecek her türlü inisiyatif ve diyalogda Afganistan halkının güvenliğinin, Türkiye için en öncelikli mevzu olduğunu vurgulayarak, "Sayın Başkan, ülkelerimiz ve halklarımız gibi, parlamento başkanları olarak bizlerin arasında da sağlam bir iş birliği anlayışı bulunmasından memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Şentop, senatonun da bayramını kutladı.

Müslimyar ise Şentop'un aramasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, onun ve Türk halkının bayramını kutladığını belirtti.

TBMM'deki tüm milletvekillerine selamlarını gönderdiğini bildiren Müslimyar, "Bizler Türkiye'ye çok güveniyoruz. Güzel mesajlarınızı tüm vekillerimize ve halkımıza ileteceğiz. Yaşasın Türkiye-Afganistan dostluğu" değerlendirmesinde bulundu.