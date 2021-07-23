Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nı havadan inceledi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi, bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana gelen Rize ve Artvin'e giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan, sel bölgesinin ardından Pazar ilçesinde inşası süren Rize-Artvin Havalimanını havadan inceledi.
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanı hakkında bilgilendirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Sel Heyelan Rize Adil Karaismailoğlu
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