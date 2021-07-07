Koronavirüsle mücadele yaygın aşılama ile sürerken virüsün yeni varyantları ortaya çıktı.

İngiliz varyantından sonra ilk kez Hindistan'da görülen Delta ve Delta Plus varyantları dünyada yaygınlaşmaya başladı.

Delta mutasyonunun öncekilere göre yüzde 60 daha hızlı bulaştığı yönünde veriler geliyor. Öyle ki Delta şimdiye kadar en etkili olan koronavirüs mutasyonu oldu.

Delta virüse ne yaptı?

Delta ile virüsün çıkıntılı yani anahtar kısmı daha etkili hale geldi ve hücreye girişi kolaylaştı.

Böylelikle akciğer hücrelerine çok daha hızlı tutunabiliyor. Bu da virüsün hızını artırıyor.

Belirtiler griple karıştırılıyor

Hızlı yayılmasıyla bilinen Delta varyantının belirtileri de griple oldukça benzer.

Baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı bazen öksürük olan varyasyonun çok görülmeyen semptomlarından biri de işitme kaybı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Uzmanlar daha çabuk bulaşan bu varyantlara karşı da aşının koruyuculuğuna dikkat çekiyor.

Özellikle 2 doz aşısını yaptıranlar deltaya karşı da kendini korumaya almış oluyor.

Peki, vücut aşılıysa ne oluyor?

Akıllı füze denilen antikorlar virüsün hücreye girmesini önleyecek kalkanı oluşturabiliyor.

Vücut aşılı değilse antikor oluşmadığından virüs hızla hücreye girip sizi hasta edebiliyor.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Plus ile farkı ne?

Delta ve Delta Plus arasındaki farka gelince...

Uzmanlar Delta Plus için “Mutasyonun mutasyona uğramış hali” tanımını yapıyor.

Delta Plus’ın genel tavrı da Delta varyantı gibi. Ama Delta varyantından daha hızlı bulaşabileceği öngörüler arasında.

Türkiye’de de görüldü

Delta varyantı Türkiye’de de giderek yayılıyor. Vakaların görüldüğü il sayısı 30’u buldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Delta Plus vakalarına da rastlandığını açıkladı.

İstanbul’un da arasında olduğu 3 ilde Delta Plus varyantı görüldü.

Hangi varyant kaç ülkede görüldü?

Koronavirüsün diğer varyantları olan Alfa, Beta, Gama ve Lambda da bazı ülkelerde yayılmaya başladı.

-Delta varyantı ilk olarak Hindistan'da görülmüştü. En az 98 ülkeye yayılan varyant nedeniyle bazı ülkelerde tedbirler yeniden artırıldı.

-"B.1.351" adını taşıyan Beta varyantı, ilk kez Ekim 2020`de Güney Afrika`da tespit edildi. Varyant daha sonra en az 68 ülkede görüldü. Varyantın, Güney Afrika`da 2020 sonbaharından bu yılın başına kadar görülen vaka artışında etkili olduğu düşünülüyor.

-Alfa varyantı ilk kez Eylül 2020'de İngiltere'de tespit edildi. 110'dan fazla ülkeye yayılan varyant, İngiltere'de hakim tip haline geldi.

-Gama varyantı ise ilk kez Japonya'da Ocak 2020'de Brezilya'dan gelen yolcularda tespit edildi. Varyantın kökeni Brezilya olarak kayıtlara geçti. En az 37 ülkede görülen varyantın, virüsün aminoasitlerinde 17 değişim yarattığı biliniyor.

-2020'nin aralık ayında Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantı ise giderek yayılıyor. Lambda varyantı bugüne kadar 30 ülkeye sıçradı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Peru'da Lambda'nın nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu belirtiyor. Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden de endişe ediyor.