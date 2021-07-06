Koronavirüs Delta varyantının yeni mutasyonu Delta Plus, ilk kez Hindistan’da görüldü, kısa sürede başka ülkelere sıçradı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk Delta Plus vakalarına Türkiye’de de rastlandığını açıkladı, Delta varyantının da giderek yayıldığını anlattı:

“Delta Plus, 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar. Delta varyantında ise vaka sayısı giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu.”

-Aşılar Delta varyantına karşı etkili mi?

-3. doz aşıda yaş düşecek mi?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta Plus varyantının Türkiye’de 3 kişide 3 farklı ilde görüldüğünü açıkladı. Aşılama sürecini Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/VboCjp7z0S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 6, 2021

"Artan vakalardan bu varyantı sorumlu tutabiliriz"

TRT Haber'e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Delta varyantına K417 mutasyonunun eklenmesiyle Delta Plus varyantının oluştuğunu belirtiyor:

"Delta varyantı akciğer hücrelerine daha sıkı yapışan, diken proteinlerine sahip bir varyant. Durum böyle olunca daha bulaştırıcı bir vaziyet alıyor. İngiltere'de gözlenen ve geçtiğimiz kış aylarında önemli bir problemimiz olan Alfa varyantına göre Delta varyantının yüzde 40 ile 60 arasında daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Şu anda haziran ayından bu yana İngiltere'de Rusya'da artan vakalardan bu varyantı sorumlu tutabiliriz."

Aşı ne kadar etkili?

Kayıpmaz, yeni varyantlara karşı aşılamada toplumsal bağışıklığı işaret ediyor:

"Aşı sadece diğer varyantlara karşı değil Delta varyantına karşı da etkili. Yaygın biçimde aşının yapılıyor olması yeni varyantların öne çıkmasına da engel olacaktır. Aşılansak dahi maske, mesafe kuralına toplumsal bağışıklık kazanıncaya kadar devam etmeliyiz."

"Kişisel tedbirlere önem verilmeli"

Kısıtlamaların kalkmasının ardından bireysel tedbirlerin gevşediğine dikkat çeken Kayıpmaz, yeni bir dalgaya karşın maske-mesafe kuralının aksatılmaması uyarısı yaptı:

"Aşı hakkı tanınmış 18 yaşın üstündeki bireylerin, bireysel sağlıkları için değil, sevdiklerinin sağlıklarını ve toplumun sağlığını düşünerek bu aşı sürecine katkıda bulunmaları gerekiyor. Gevşeyen kısıtlamalarla birlikte bizim bireysel tedbirlere önem vermemizin zamanı geldi artık.

Salgında zaten 15-16 aydır esnafımız çok sıkıntılı durumda. Kapatmalarla, kısıtlamalarla gidemezsiniz. Dünyadaki diğer ülkelerde de kısıtlamaların kaldırılması söz konusu. Kalabalık ortamlarda biz yine maskemize, mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz. Bunları sağlarsak ve zamanı geldiğin aşılarımızı olursak Delta varyantı ve diğer oluşabilecek varyantlarla mücadelemiz kolay olacak."