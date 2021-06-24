Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 ilde 134 Delta varyantının tespit edildiğini, yoğunluğun ise İstanbul'da olduğunu açıkladı. Ancak Bakan Koca, Delta varyantının şimdilik ciddi bir orana ulaşmadığını vurguladı.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın da Delta varyantı tehlikesine dikkat çekti.

-Aşılar Delta varyantına karşı etkili mi?

-Delta varyantından nasıl korunulur?

-Toplumsal bağışıklık nasıl oluşur?



Delta varyantı tehlikesi ve toplumsal bağışıklığa dair merak edilenleri SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/JXYpLywGSq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 24, 2021

"Toplumsal bağışıklık oluşana kadar koruyucu tedbirlere ara vermeyeceğiz"

Delta varyantının hızlı şekilde yayıldığına ve bu noktada aşı ve kişisel tedbirlerin önemli olduğuna işaret eden Prof. Aydın, “Biz bu varyasyonların sürekli devam edeceğini, hayatımızı etkileyeceğini biliyoruz. Ama bunun için ortada da bir aşı var. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar koruyucu tedbirlerimize ara vermeyeceğiz. Temmuz ayının sonuna kadar olan kısımda aşılamamızı yaparsak, Avrupa’nın korktuğu ve tedirgin olduğu ağustos ayı sürecini Türkiye’de yaşamayız” dedi.

Prof. Aydın, ikinci doz aşıyla elde edilecek bağışıklık oluşmadan Delta varyantının yeniden yayılım göstermesi durumunda birtakım kısıtlamalarla tekrar karşı karşıya kalınabileceği görüşünde.

"Toplumsal bağışıklığı artırırsak Delta varyantına karşı endişemiz kalmaz"

Türkiye’nin günlük 1 buçuk ila 2 milyon doz günlük aşı yapabilme kapasitesinin olduğunu belirten Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yarından itibaren 18 yaş üzerine aşı randevularının açılacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Temmuz ayının son haftasına kadar ikinci doz aşıların yapılmasıyla toplumun yüzde 60 ila 70’ini bağışık hale getirebiliriz. Ve böylece Delta varyantına karşı endişe taşımayız. Çünkü 2 dozu yapılmış kişilerde neredeyse yüzde 80 bir koruma sağlıyor.”