Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

"16 ilimizde Delta varyantı görüldü"

Dünyayı tehdit eden Delta varyantına ilişkin bilgi veren Koca, "Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, 18'i Düzce'de, 8'i Van'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü İzmir'de, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde görüldü" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Delta Plus ile ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Ama Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. pic.twitter.com/sYGEcF3Jps — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

"Her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz"

16 ilde görülen 134 Delta varyantının şu anlık ciddi bir oran olmadığını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Bu varyantın her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyantta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıların erken dönemde yapılmasının önemiyle birlikte biz iki dozla Delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Aşılamayı 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde, aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi 4 haftaya da çekebiliriz."

İlk nerede çıktı

Dünyada koronavirüs salgını aşı çalışmalarıyla etkisi kaybetmeye devam ederken mutasyon haberleri de bir yandan tedirgin ediyor.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının etkisiyle özellikle İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları artmaya başladı.

Uzmanlar Delta varyantının belirtileri hakkında genç insanlar için daha çok kötü bir soğuk algınlığı gibi hissedilebileceğini söylüyor. Ayrıca Delta varyantına karşı Biontech aşısının daha etkili olabileceği belirtiliyor.