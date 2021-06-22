1 Temmuz itibarıyla sokak kısıtlamaları kalkıyor. Adım adım normalleşmede sona geliniyor. Hedef toplumsal bağışıklığın sağlanması.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşmenin yeni adımlarını açıkladı.

Türkiye adım adım normalleşiyor

1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları sona erecek. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları da kalkacak. Şehir içi toplu taşımada ise yaş sınırı uygulaması vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların da kaldırıldığını söyledi. Kamu kurumlarında da normalleşme adımları atılacak. 1 Temmuz'dan itibaren kamu çalışanları normal mesai düzenine geçecek. Müzikle ilgili sınırlama saat 24.00'e çekilecek.

[Grafik: TRT Haber]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de turizm sektörü için müjdesi vardı. Erdoğan, yüzde 1 oranındaki KDV desteğinin 1 ay daha süreceğini söyledi.

Normalleşme sürüyor ama tedbirlere devam

Dünyada koronavirüs salgını aşı çalışmalarıyla etkisi kaybetmeye devam ederken mutasyon haberleri de bir yandan tedirgin ediyor.

Son olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının etkisiyle özellikle İngiltere başta olmak üzere vaka sayılarında artış görüldü.

Delta varyantının bulaştırıcılığı yüksek

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırma, COVID-19'un Hindistan'da görülen Delta varyantının, İngiltere'de görülen Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda aşıların Delta varyantına karşı etkisinin daha az olduğu öne sürüldü.

Delta varyantı vakaları yüzde 240 arttı

İngiltere'de yeni COVID-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.

Ülkede Delta varyantı vakaları geçen hafta yüzde 240'tan fazla arttı.

DSÖ: Küresel olarak baskın tür olma eğiliminde

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama dünyada tedirginliğe neden oldu.

ABD ve Almanya da varyantın etkisinde

Özellikle ABD ve Almanya'da da hızlı bir şekilde yayılımına devam eden bu varyantın salgında yeni dalgalara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

İngiltere'de Delta varyantının etkisiyle vaka sayılarında son 1 haftada yüzde 79'luk artış yaşandı.

Rusya'yı da kıskacına aldı

Küresel olarak tehlike oluşturan Delta varyantının etkili olduğu ülkelerden birisi de Rusya oldu. Başkent Moskova'da varyantın etkisiyle vaka sayıları son dönemde 3 kat arttı. Yeni tedbirlerin devreye sokulduğu kentte vakaların yüzde 90'ının Delta etkisiyle oluştuğu açıklandı.

Hedef toplumsal bağışıklık

Türkiye'de de aşılamayla toplumsal bağışıklık hedefleniyor. Aşı çalışmalarında her gün yeni rekorlar kırılıyor. Nüfusun yüzde 60-70'inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini uzmanlar söylüyor.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, TRT Haber canlı yayınında, "Aşılama süreci bu şekilde devam edecek olursa temmuz ayının sonu gelmeden toplumsal bağışıklığa ulaşma gibi bir konforumuz oluşacaktır" diyor.

‘’Aşılama süreci bu şekilde devam edecek olursa Temmuz ayının sonu gelmeden toplumsal bağışıklığa ulaşma gibi bir konforumuz oluşacaktır.’’



1 Temmuz sonrası dönemi ve Delta varyantı ile ilgili merak edilenleri Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/T7u8VYjXjW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021

Aşılama Delta varyantına karşı etkili

Hakan Oğuztürk, son dönemde dünyanın endişeyle takip ettiği Delta varyantına karşı tedbirlere uyumun önemini işaret ediyor. Aşıların varyanta karşı etkili olduğunu söylüyor.

"Mutasyonlar virüsün doğal yaşamının bir parçası. Delta varyantından sonra da yeni mutant virüs isimleri duyabiliriz. Bunun aslında çok abartılmaması lazım. Virüs yaşamını devam ettirebilmek için tüm çabayı gösteriyor. Önemli olan bizim tedbirlere uymamız. Virüs gen kodlarında değişikliklere devam edecektir. Maalesef Delta'nın özelliği diğer varyantlara göre yüksek. Kişi kendisinde herhangi bir semptom oluşmadan da başkalarına virüsü bulaştırabiliyor. Umuyoruz ki Türkiye'de bu varyantı aktif olarak görmeyiz. Biz 11 Mart'tan bu yana hep tedbirlere uyalım diyoruz."

Mutasyonların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyleyen Oğuztürk, bunun virüslerin yaşamının doğal bir parçası olduğunu ifade ediyor.

"Unutulmamalı ki bütün mutant virüslerin, ülkemizde de kullanılan aşıların çaresiz kaldığı virüsler değil. İngiltere'de yapılan çalışmalarda BioNTech aşısının yeni mutant virüslere karşı yüzde 90'a yakın koruyuculuk sağladığı görülüyor. Karamsar olmadan süreci tedbirlere uyarak devam ettirmeliyiz."

Uğur Şahin'den 'salgında 4’üncü dalga' uyarısı

Vaka sayılarının artmasının 4’üncü dalga sinyali vereceğinin altını çizen BioNTech'in Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, Delta varyantına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Aşılanmalarına güvenenlere de uyarıda bulunan Şahin, aşılamanın üstünden 6 ay geçince antikor seviyelerinin düştüğünü, tekrar aşılamaya ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

Şahin, "Eğer dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz" dedi.