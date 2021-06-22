Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar bugün itibarıyla yeniden başladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamanın kalkmasıyla Ruslar tur şirketlerine akın etti.

Rusya uçuş kısıtlamasını kaldırdı, ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi. Kente gün içinde 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.https://t.co/6EprpR361H pic.twitter.com/6pHav6mQSK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021

Bugün 12 bin 200 turist bekleniyor

Antalya'ya bugün 12 bin 200 turistin gelmesi bekleniyor. Yaz sezonunda ise Rusya'dan Türkiye'ye 3 milyon turist geleceği tahmin ediliyor.

Rusya'nın 26 şehrinden Türkiye'ye günde 140 sefer yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

İlk kafile Antalya'ya indi

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Rus tatilciler, bugün 2 aylık aranın ardından ilk kez Antalya'ya geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 212 sefer sayılı Moskova Vnukova Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, saat 05.40'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

132 Rus yolcu, havalimanında PCR test kontrol noktasından geçerken negatif test sonuçlarını gösterdi. Vücut ısıları da termal kameralarla ölçülen Rus tatilciler daha sonra kendilerini bekleyen tur operatörlerine ait araçlarla konaklayacakları tesislere gitti.

Antalya'ya yeniden gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Rus turistler, kısıtlamanın kaldırılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Salgın sebebiyle geçici kısıtlama getirilmişti

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ile 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlandı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, kararın koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alındığını duyurdu.

Rusya ile turizm diplomasisi

Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla iki ülke arasında diplomasi trafiği yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.

Türk heyeti, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki Rus heyetiyle görüştü.

Görüşmede, heyetlerin Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı.

[Fotoğraf: AA]

"Turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama süreci başarıyla yürütüldü"

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.

Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor" dedi.

Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı" diye konuştu.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Rus turistlerin gözde adresi Türkiye

Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya'ya geçen yıl salgına rağmen gelen 3,5 milyon turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu. Kenti bu yılın ilk 4 ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i de Rus oldu.