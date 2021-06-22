Meclis'te 4. yargı paketi mesaisi başlıyor. Teklifin ilk durağı Adalet Komisyonu olacak.

27 maddelik teklifin ana başlıklarından biri kadına şiddetle mücadele..

Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar "nitelikli hal" kapsamına alınıyor ve cezası artırılıyor. Katalog suçlarda tutuklamalara somut delil şartı getirilirken adli kontrolün süresi de sınırlandırılıyor.

"27 maddelik paketi reddetmiyoruz ama yeterli değil"

Adalet Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler öncesi teklifle ilgili CHP'nin de tavrı netleşti.

"Pakete olumlu bakıyoruz ancak yeterli değil" açıklaması geldi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Anlayışı, zihniyeti değiştirmenin gerekliliği apaçık ortadadır. 27 maddelik paketi reddettiğimiz anlamına gelmez. Temelde bu alanda yapılacak her türlü iyileştirmeye olumlu bakarız ama 27 madde ile Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun çözülmez" dedi.

"Geniş çaplı bir çalışma yaptık"

Özel, kendilerinin de geniş çaplı bir çalışma yaptığını belirtti, pakete önerilerinin eklenmesini istedi.

"Tam 189 maddelik değişiklik teklifi hazırladılar. Bu paketi grubumuz adına 3 grup başkan vekili Meclis'e teslim etmiş durumdayız."

4. yargı paketinin bu hafta yasalaşması bekleniyor

4. yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak. Paketin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor.