Avusturya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi, 19 Haziran günü gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz için geçici tutuklama kararı verdi.

TRT Haber'e konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın ikinci duruşmasının 5 Temmuz'da görüleceğini söyledi.

Türkiye ve ABD tarafından iadesi istenen Korkmaz, Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyledi. Büyükelçi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın avukatının mahkemede de dile getirilen bu talebi Büyükelçiliğe ilettiğini belirtti.

"Avukatı, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilme talebini bize bildirdi."



Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine dair @trthaber'e konuştu.https://t.co/eLmwraN5vE pic.twitter.com/Fjq1Qe0fsw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2021

Mahkemeden TRT Haber'e yapılan açıklamada ise iade kararının zamanı için şu an bir şey söylemenin mümkün olmadığı ifade edildi.

İade işlemleri için süreç başlamıştı

Daha önce Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın iade işlemleri için süreci başlattıklarını söylemişti.

19 Haziran'da yakalandı

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da 19 Haziran'da yakalanmıştı.

Korkmaz, kara para aklama suçundan ABD tarafından da aranıyordu.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

132 milyon dolar kara para aklanmıştı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Korkmaz; gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.

Korkmaz hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.