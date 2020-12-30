SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerine yönelik yapılan operasyonlarda Komaks isimli şirkete arama için gidildiğinde çok ilginç bir durumla karşılaşıldı.

Binanın bekçisi Ziyattin Bartık'tı. Araştırıldığında bekçinin Lüksemburg'da kurulu Ivory S.A.l isimli şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.

2018 yılından bu yana şirketin sahibi olan, aynı zamanda üzerine 7 milyon lira değerinde villa alınan kişi hala bekçilik yapmaya devam ediyordu.

Bekçi Bartık, SBK Holding sahibi Korkmaz'ın üzerine kara para aklamak için üzerine şirketler kurdurduğu kişilerden sadece biriydi.

132 milyon dolar kara para aklandığı tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirledi.

Korkmaz hakkındaki iddialar

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşlerin ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları arasında Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.

Kingston kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paranın işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı ve sonrasında, ABD'de Utah Federal Savcılığının mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

Ayrıca, Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu öne sürülüyor.