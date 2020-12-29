Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gürültü kirliliğinin önlenmesinde etkili olan gürültü bariyerlerinin işlevini anlatan bir video hazırladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Kurum, vatandaşları gürültüye kirliliğine karşı birlikte hareket etmeye çağırdı:

"Gürültü bariyerleri araç gürültüsünü önlerken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım. Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim"