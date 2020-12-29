Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşları gürültü kirliliğini önlemeye ve çevrenin huzurlu yaşama hakkına saygı duymaya çağırdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gürültü kirliliğinin önlenmesinde etkili olan gürültü bariyerlerinin işlevini anlatan bir video hazırladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Bakan Kurum, vatandaşları gürültüye kirliliğine karşı birlikte hareket etmeye çağırdı:
"Gürültü bariyerleri araç gürültüsünü önlerken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım. Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim"
Sıradaki Haber
Okula gidemedi, ömrünü çocuklarının eğitimine adadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz