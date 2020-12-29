Van Edremit'te yaşayan Aslı İmre, çok istemesine rağmen okula bir türlü gidemedi. Genç yaşta evlendi, çocukları oldu.

İnşaat işçisi eşiyle kendini çocuklarının eğitimine adadı. Onları okutabilmek için zorluklara göğüs gerdi.

Aslı İmre'nin çocuklarından 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, 1'i hemşire, 1'i mühendis oldu. İmre'nin en küçük oğlu ise liseye gidiyor.

"İlk oğlum doktor oldu sanki ben de doktor oldum. Çocuk okutmak da çok zordu. Çocukların sahipsiz olmaması lazım. Anne ve babalara tavsiyem çocuklarına sahip çıksınlar, onları başıboş bırakmasınlar. Benden sonra herkes kızlarını okula gönderdi. Örnek oldu."

Torunundan okuma-yazma dersi aldı

Torunundan günde 1 saat ders alan Aslı İmre, kısa sürede hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

"Ben çocukken okula gitmedim, içimde hep kalmıştı. Okuma-yazmam yoktu, Türkçem yoktu. Öğreneyim güzel dedim. Okumanın yaşı yoktur. İnsan bir yere gidince kendisini anlatsa güzel. Onun için ben karar verdim, ders çalışmaya başladım."

İmren'in torunu, büyükannesinin yakın zamanda okuma-yazmayı çözmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.