Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
22 yıldır baktığı annesi koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan annesine bakıp sırtında gezdirerek hiç evlenmeyen evladın son görevi, koronavirüsten hayatını kaybeden annesinin tabutunu sırtına alarak mezarlığa götürmek oldu.
Şanlıurfa'da yatalak olan 82 yaşındaki Emine Hurma, yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
43 yaşındaki oğlu Mustafa Hamamcı, 22 yıldır annesine bakmak zorunda olduğu için evlenmemişti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mustafa Hamamcı, annesini zaman zaman sırtına alıp sokaklarda gezdiriyordu.
22 yıl sırtında gezdirdi, bu sefer tabutunu sırtladı
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Emine Hurma´nın cenazesi, morgdan alınarak Harrankapı Camii'ne götürüldü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Emine Hurma, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Harrankapı Mezarlığı'nda defnedildi.
Mustafa Hamamcı ise son evlatlık görevini, annesinin tabutunu sırtlayıp mezarlığa götürerek yerine getirdi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Koronavirüs
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