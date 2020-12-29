Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 100 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kaçak ve sahte içki satışı yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aracında 100 litre kaçak içki ele geçirildi.
Malkara’da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde ilçenin kırsal mahallelerinde araçla sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine takibe alınan şüpheli araç, Malkara Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan karar ile durdurularak arandı. Aramada, satışa hazır 100 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kaçak içkilere imha edilmek üzere el koyan ekipler, araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Suç dosyaları kabarık
Şüphelilerden birinin, yapılan güvenlik sorgulamasında, 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'görevli memura mukavemet' suçlarından arandığı belirlendi.
Şüphelilerin Malkara Jandarma Komutanlığı’nda sorgusu sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki
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