Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 12:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da operasyon: 39 ruhsatsız silah ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da polisin yaptığı uygulamada 39 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin uygulamaları devam ediyor.
Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 19 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 41 fişek, 171 kartuş, 1 çalıntı otomobil, 11 çalıntı motosiklet ve 3 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 233 kişiyi yakalarken, 6 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.
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