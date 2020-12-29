Vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin uygulamaları devam ediyor.

Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 19 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 41 fişek, 171 kartuş, 1 çalıntı otomobil, 11 çalıntı motosiklet ve 3 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 233 kişiyi yakalarken, 6 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.