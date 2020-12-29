Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da uçaksavar atışları nedeniyle 'yüksek patlama sesi' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman Valiliği, kentte bugün icra edilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.30 ile 17.30 arasında 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L70 batarya uçaksavar atışları yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, belirtilen saatlerde "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.
Son Haberler
- 12:51
- 12:50
- 12:46
- 12:32
- 12:37
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 100 litre kaçak içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz