Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.30 ile 17.30 arasında 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L70 batarya uçaksavar atışları yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.