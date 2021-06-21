Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha aşı gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşıları taşıyan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, akşam Ercan Havalimanı'na indi.
Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bin doza ulaştı.
Etiketler: KKTC Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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