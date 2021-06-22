Antalya'da diplomasi trafiği devam ediyor.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi de turizmin başkentinde toplandı.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri'nin meclis başkanları Antalya'da buluşuyor

Toplantıya 11 ülkenin meclis başkanı katılıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğindeki toplantıda bölgesel dayanışma ve işbirliği mekanizmaları ele alınacak. Bölge ülkelerinin sorunları masaya yatırılacak.

Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Şentop yapacak

Toplantının ilk gününde komite toplantısı yapıldı.

Genel Kurul oturumu ise bugün saat 11.00'de gündemin kabulü ile başlayacak.

Açılış konuşmasını Meclis Başkanı Şentop yapacak.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Parlamenter Asamblesi genel komite kararları, raporlar ile nihai deklarasyonun kabulü ile sona erecek.