Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının dünyada baskın hale geldiğini duyurdu.

Tüm dünyada aşılamaya hız verilmesini isteyen örgüt, aksi takdirde dördüncü dalganın yaşanacağı uyarısında bulundu. Peki Türkiye'de böyle bir risk var mı?

Tam olarak baskılanmayınca bütün dünyada her zaman bu riskin olduğunu dile getiren Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Biz aslında şanslı bir dönemdeyiz. Çünkü hem bir kapanma ile Hindistan varyantının tam gelmişken durdurulması sağlanmış oldu hem de aşılar çok hızlandı. Yaz geldi, yani şu zamanlama aslında bizim için çok ideal. Şu dönemde aslında Hindistan varyantının gelip yayılmasına engel olmamız gerekiyor." dedi.

Delta varyantı aşıların etkinliğini düşürüyor

Kişisel tedbirler hala büyük önem taşıyor. Yani maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmeli. Çünkü delta varyantıyla aşıların etkinliği düşüyor.

Her aşı için bu durumun geçerli olduğunu belirten Akhan, "Etkisiz değiller ama etkinlikte azalma oluyor. Bu yüzden işte bu önümüzdeki dönemde Hindistan varyantının dünyadaki durumunun daha netleşmesiyle aşılar değişecek." diye konuştu.

Üçüncü doz aşı gerekebilir

Delta varyantının yaygınlaşması, aşılamada yeni adımların atılmasını da gündeme getirdi.

Akhan, kışa girerken belki daha hazırlıklı olmak için üçüncü doz aşının gerekli olabileceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Orada şu an için Hindistan varyantının ne durumda olduğunu görmek, başka bir yere doğru evriliyor mu, dünyada ne durumda bunları önümüzde görerek biraz daha kış aylarında düşüneceğimiz bir şey diye düşünüyorum."