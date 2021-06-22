Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Berlin'de düzenlenecek 'Libya' konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenecek 'Libya' konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacaktır. Konferansta, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacaktır" denildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya
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