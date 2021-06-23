İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK!dan kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İlk 6 ayda 86 terörist teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran’da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teslim örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van’da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor.

Böylelikle evlat nöbetinde 26’ıncı buluşma gerçekleştirilirken, ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 86’ya yükseldi.