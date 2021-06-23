İyi Parti Grup Toplantısı öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun darbedilmesine tepki gösteren basın çalışanları, Türkkan'a karşı sessiz eylem yaptı.

Kameralar 1 dakika boyunca Türkkan'ı çekti. Konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'e soru sormak isteyen basın mensuplarına korumalar engel oldu. Yaşanan arbedeye gazeteciler tepki gösterdi.

Olaya müdahale eden Meral Akşener, basın mensuplarından özür diledi.

İncelemelerin ardından tahliye işlemi başlatılmıştı

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi başlatılmıştı.

15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemine geçildi.

Yıkım çalışmaları sırasında İHA muhabiri saldırıya uğradı

Dün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başladı. Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişinin saldırısına uğradı. Ağır şekilde darbedilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı.

Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi bugün Gebze adliyesinde hakim karşısına çıktı. Zanlılardan biri tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çiftlikteki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı.