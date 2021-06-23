İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda Kurul üyeleri, “adalet”, “hukuk” ve “yeni anayasa” konuları üzerine fikir teatisinde bulunulduğunu belirten Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

Adaletin mülkün temeli olduğu gibi, bağımsız ve tarafsız yargının da adaletin temeli olduğunu ifade eden Kurul üyeleri, milletimizin hiçbir ayrım olmaksızın tüm fertleriyle en ileri standartlarda hukuka ve demokrasiye layık olduğunu dile getirmişlerdir.

Adalet hizmetlerinin eser ve hizmet siyasetinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Kurul üyeleri, ülkemize yeni ve sivil bir Anayasa kazandırma gayretlerini, hayata geçen bütün reformların çatısı olarak gördüklerini belirtmişlerdir.

"Reform gündeminde ilk sıraları her zaman adaletin en ideal şekilde tecellisini sağlayacak çalışmalara ayırdık"

Cumhurbaşkanımız, toplantıda, attıkları her adımda hukukun üstünlüğünü, insanımızın hak ve hürriyetlerini gözettiklerini belirtmiş, reform gündeminde ilk sıraları her zaman adaletin en ideal şekilde tecellisini sağlayacak çalışmalara ayırdıklarını ifade etmiştir.

"Reformlara kesintisiz şekilde devam ediyoruz"

Temel kanunlarımızı yenileyerek ve adalet teşkilatımızın altyapısını güçlendirerek, yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını anlatan Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimize taahhüt ettiğimiz gibi, daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için reformlara kesintisiz şekilde devam ettiğimizi dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanımız, “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonuyla hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızın da bu sürecin bir parçası olduğuna işaret etmiş, milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa’yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtmiştir.