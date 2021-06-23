Operasyon Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince yapıldı.

Şüpheliyi yakalamaya yönelik özel ekip kuruldu, aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüpheli H.D.'nin KPSS çalışma evlerinden sorumlu olduğu ve çalınan KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi.

Ayrıca saklandığı hücre evinden 2 yıl boyunca hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlendi.