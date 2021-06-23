Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Firari FETÖ'cünün 2 yıldır evden çıkmadığı belirlendi.
Operasyon Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince yapıldı.
Şüpheliyi yakalamaya yönelik özel ekip kuruldu, aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüpheli H.D.'nin KPSS çalışma evlerinden sorumlu olduğu ve çalınan KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi.
Ayrıca saklandığı hücre evinden 2 yıl boyunca hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlendi.
Etiketler: FETÖ Son Dakika
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