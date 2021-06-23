Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa'nın en büyük müzecilik fuarlarından ‘Heritage İstanbul' açıldı
5'inci Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı İstanbul'da açıldı. Fuarla Türkiye'de kültürel miras bilincinin artması ve korunması; ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Avrupa'nın en büyük müzecilik fuarlarından Heritage İstanbul heyecanı başladı.
Fuarla ülkelerin kültürel mirasının korunması, turizmde, kalıcı mirasın payının artırılması hedefleniyor.
Yoğun yerli ve yabancı katılım
Bu yıl 5'incisi düzenlenen fuara yerli ve yabancı firmalar katılım gösterdi.
Türkiye’den ve yurt dışından 130’un üzerinde firma katılımı ile gerçekleşen fuarda oturumlar, sohbet ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.
Müzecilik İstanbul'da konuşulacak
Arkeoloji, restorasyon ve müzecilik bu fuarda konuşulacak.
Fuar, 25 Haziran'a kadar İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açık olacak.
Etiketler: Arkeoloji Kültürel Miras Restorasyon
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