Avrupa'nın en büyük müzecilik fuarlarından Heritage İstanbul heyecanı başladı.

Fuarla ülkelerin kültürel mirasının korunması, turizmde, kalıcı mirasın payının artırılması hedefleniyor.

Yoğun yerli ve yabancı katılım

Bu yıl 5'incisi düzenlenen fuara yerli ve yabancı firmalar katılım gösterdi.

Türkiye’den ve yurt dışından 130’un üzerinde firma katılımı ile gerçekleşen fuarda oturumlar, sohbet ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.

Müzecilik İstanbul'da konuşulacak

Arkeoloji, restorasyon ve müzecilik bu fuarda konuşulacak.

Fuar, 25 Haziran'a kadar İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açık olacak.