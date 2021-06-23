Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir ATAK helikopteri daha envantere girdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bir adet T-129 ATAK helikopterini daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Böylece envantere giren ATAK helikopteri sayısı 55 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen ATAK helikopteri özellikleriyle hayran bırakıyor.
TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T-129 ATAK helikopteri, hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.
Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 55’inci #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NFjxuSQYuv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2021
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir T-129 ATAK helikopterinin daha envantere dahil olduğunu açıkladı.
Böylece 55’inci ATAK helikopteri de envantere girmiş oldu.
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