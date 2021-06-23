Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen ATAK helikopteri özellikleriyle hayran bırakıyor.

TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T-129 ATAK helikopteri, hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.

Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 55’inci #ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NFjxuSQYuv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2021

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir T-129 ATAK helikopterinin daha envantere dahil olduğunu açıkladı.

Böylece 55’inci ATAK helikopteri de envantere girmiş oldu.