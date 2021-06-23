Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
21 bilim insanından oluşan, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.
Marmara Denizi'nde görülen müsilaj tehlikesiyle mücadelede yeni bir adım atıldı.
21 bilim insandan oluşan özel bir birim kuruldu. Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.
Bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi.
22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp, Kocaeli'nde 412 metreküp, Bursa'da 133 metreküp, Tekirdağ'da 153 metreküp, Balıkesir'de 577 metreküp, Çanakkale'de 628 metreküp ve Yalova'da 1610 metreküp müsilaj düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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