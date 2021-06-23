TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'daki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurulu'na katıldı.

Mustafa Şentop, terör olayları eskiden daha lokal, münferit eylemlerden ibaretken, dünyada teknolojinin de gelişmesiyle daha büyük bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Teknolojik imkanları uluslararası terör örgütlerine bir şekilde veren ülkeler nedeniyle bu örgütlerin daha etkili faaliyet gösterdiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu ikiyüzlü, çifte standartlı bir yaklaşımdır"

Önemli olan konu, terör örgütleri konusunda ayrım yapmamaktır. Terörün dili, dini, milliyeti kültürü söz konusu değildir. Terör, terördür sonuç itibarıyla. Bazı Batılı ülkelerin özellikle kendi çıkarlarına hizmet edebilecek, kendi çıkarlarına zarar vermeyeceğini düşündüğü terör örgütleri için tavır almadıklarını, zaman zaman bazı faaliyetlere göz yumduğunu, hatta bazen iş birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimizin, PKK'nın Suriye'deki ismi olan PYD/YPG terör örgütüyle iş birliği içinde bulunduğunu gördük. Bu ikiyüzlü, çifte standartlı bir yaklaşımdır.

"Teknolojik gücümüzle terör örgütlerine artık nefes aldırmıyoruz"

Terörle mücadelede son yıllarda elde edilen başarılara işaret eden Şentop, şunları paylaştı:

Teknolojik gelişmeler, bilhassa Türkiye'nin İHA'lar ve SİHA'larla ilgili elde ettiği başarılar, terörle mücadelemizi iyi bir noktaya taşıdı. Bugün başka ülkelerin istihbaratına, desteğine muhtaç olmaksızın kendi elimizdeki imkanlarla, teknolojik gücümüzle terör örgütlerine artık nefes aldırmıyoruz. Daha önce terör örgütleri bir eylem gerçekleştirdiğinde, Türkiye'ye saldırdığında bunlara mukabelede bulunuyorduk. Şimdi ise terör örgütlerini kendi bulundukları yerlerde, terör faaliyetleri planladıkları mekanlarda yok ediyoruz, kaldırıyoruz. Türkiye bu konuda çok büyük mesafeler kaydetti.