Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık çalışanlarının istifa kısıtlaması kalkıyor
Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla sona ereceği belirtildi.
1 Temmuz'dan sonra normal mevzuata göre düzenlemeler yapılacak.
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