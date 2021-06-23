CHP Genel Merkezi, partili belediyelerin çalışmalarını yakından takip ediyor. Belediye çalıştayları rutin hale getirilecek.

Belediye başkanları Gaziantep'in ardından Antalya'da buluşacak. Bazı çalıştaylar sadece büyükşehir belediye başkanlarının katılımı ile yapılacak.

CHP'li belediyeler Antalya'da kampa girecek

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı Ağustos ayında Antalya’da bir araya gelecek.

Bir sonraki toplantı tüm belediye başkanlarının katılımı ile Kıbrıs'ta yapılacak.

Belediyelerin tüm yatırım ve ihale süreçleri konusunda genel merkezi bilgilendirmeleri istendi.

Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere talimat

Kılıçdaroğlu, yerelde tarımın desteklenmesi için de belediyelerden proje istedi. Yerelde tarımın desteklenmesi ile istihdamın arttırılması hedeflenecek. Belediyelerin 3 yıllık projeleri de önümüzdeki çalıştaylarda ele alınacak.

Belediyeler, yoksulluk envanteri çıkararak sosyal yardımlara ağırlık verecek. Kılıçdaroğlu performans kriterlerine uymayan belediyelere “daha çok çalışın” talimatı verdi.

Yüksek bütçeli büyükşehir belediyelerinin küçük ilçelere desteğinin arttırılması da istendi.