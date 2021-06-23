Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 9 Ekim 2 bin 19'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından kurulan üs bölgeleriyle yerel halkın güvenliği sağlanıyor.

Kahraman komandoların aldığı emniyet tedbirleri sayesine bölgede teröristlere geçit verilmiyor. Bu bölgede yaşayan Suriye halkının huzur ve güveni içinse 7/24 koordinasyon bu üs bölgesinden sağlanıyor.

Tel Abyad terörden temizlendi

16'ncı Mekanize Tugay Komutanlığı'nın kontrolündeki üs bölgesinde en kritik yer harekat merkezi.

Yerleşim yerleri ve üsse yakın tüm yollar aralıksız kontrol ediliyor.

Terör örgütünün maket uçak ve dronlarla yapacağı havadan saldırılara karşı da son teknoloji dronsavarlar kullanılıyor.

Sınır güvenliği TSK’nın kontrolünde

Mehmetçiğin bölgede hakimiyetini artırması Suriye yerel halkının yaşamlarına da etki ediyor. Bir dönem teröristlerin kontrolünde olduğu bölgede huzur içinde seyahat edebiliyorlar.

Suriye halkına huzur ve güveni getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın üzerinden bir buçuk yıldan fazla süre geride kaldı. Bölge tamamen terörden temizlendi. Şehre giriş çıkış noktalarıysa hem Suriye milli ordusu hem de TSK’nın kontrolü altında gerçekleşiyor.

Mehmetçik, Suriyelilerle sık sık bir araya gelip dertlerini dinliyor

Mehmetçik güvenlik önlemlerinin yanı sıra yerel halkla da iç içe. Köyler tek tek geziliyor.

Gıda, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması sağlanıyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarla bölge halkı huzura kavuştu. Kahraman komandolar da Suriyelerle bir araya gelip onların dertlerini dinliyor.

Haber: Emre YÜNCÜ

Kamera: Volkan MAKA



