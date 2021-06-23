Rusya'da vaka ve can kaybı sayıları yükselişte.

Son 24 saatte 546 kişi ile şubat ayından bu yana en yüksek günlük can kaybı yaşandı.

Yayılımın hız kazandığı başkent Moskova'da tedbirler artırıldı. 500'den fazla seyircinin katılacağı etkinlikler yasaklandı. 28 Haziran'dan itibaren restoranlara da sadece aşı olanlar, hastalığı atlatanlar ya da negatif testi bulunanlar girebilecek.

Afrika'da can kayıpları artıyor

Koronavirüs kaynaklı can kayıpları Afrika'da da artış gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü, kıtada son bir haftada can kayıplarının yüzde 40 oranında arttığını açıkladı.

Artışın nedeni olarak, aşı ve kişisel koruyucu malzeme yetersizliği gösterildi.

İsrail yeni dalganın etkisinde

İsrail'de de vakalar yeniden artışa geçti.

Artışın "salgında yeni bir dalga" olarak görüldüğü belirtildi.

Zorunlu olmaması halinde yurt dışı seyahatlerin yapılmaması istendi.

Çin sınır kısıtlamalarını uzattı

Çin, salgın tedbirleri kapsamında uyguladığı sınır kısıtlamalarını gelecek yılın ortasına kadar uzattı. Söz konusu karar, koronavirüsün yeni varyantları nedeniyle alındı.

Merkel iki farklı aşı yaptırdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ise ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. İlk doz aşısını Astrazeneca ile yaptıran Merkel, ikinci doz için Moderna'yı tercih etti.