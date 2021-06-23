Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkanlarına "Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecektir." diye seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Partili belediye başkanlarıyla toplantı yapan Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Her kademede istişareye, ortak akla, diyaloğa önem veren bir kadro olarak bundan sonra daha sık bir araya gelmeyi ümit ediyorum. AK Parti mahalli idareler karnesiyle milletin gözünde ibra olmuş, milletin teveccühünü kazanmış bir partidir. Bize 19 yıl önce iktidar kapısını açan ve 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretimiz, hizmetlerimiz ve başarılarımız olmuştur.

"AK Parti son 19 yılda, insanımızın beklentilerinin çıtasını da yükseltmiştir"

Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık. Vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen AK Parti belediyeleri yürütüyor. Bu bakımdan, her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir. AK Parti son 19 yılda, insanımızın beklentilerinin çıtasını da yükseltmiştir. Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmezse bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken biz de işte böyle bir anlayışı kast ediyoruz. Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz.

"Sosyal medya belediyeciliği..."

Sizlerden, insanlara canla başla hizmet ederken, güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamanızı istiyorum.

AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir ve vatandaşın içinde olmalı. Sokaktan, çarşıdan pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, menfaat devşirmek, birilerine makam, mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek, Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. Sizlerden, 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde, adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerimizi görsün.

"Evlere misafir olmaya mecburuz"

Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecektir. Sizlerden şehirlerinizdeki her bir haneye ulaşmanızı, sorunları yerinde görerek, vatandaşların dertleriyle dertlenmenizi istiyorum.

Kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 2023'e de böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum.