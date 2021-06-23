Kadına yönelik şiddeti doğuran sebepler ve çözüm önerileri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında enine boyuna değerlendiriliyor.

“Özü sözü insan’ mottosunu kadın bağlamında da ele alıyoruz”

Meclis Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nun konuğu TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’di. TRT’nin kadına şiddet konusundaki hassasiyetlerini anlattı:

“Kadın konusu her türlü genellemeden basma kalıp yargıdan bağımsız olarak TRT tarafından değerlendirilmektedir. TRT olarak malumunuz özü sözü insan mottosuyla özetlenmiş yayın felsefesini kadın bağlamında da temel referans noktası olarak almaktayız”

Kadına şiddete karşı çözüm arayışı

Eren, TRT’nin her konuda olduğu gibi kadınlara yönelik de araştırmalar yaptırdığını ifade etti.

“Kadın Tema Raporu”nun ayrıntılarından bahsetti:

"Bizim bu raporda yapımcılarla paylaştığımızda en çok etkili olan ve bir motto haline gelen şey kadının toplumda iki türlü psikolojik şiddete maruz kaldığı ve bu ikisinin arasında ezildiği. Yetersizlik ve değersizlik hissi… Tercihlerini yaşarken kadınların yetersizlik yahut değersizlik hissetmesine sebebiyet verecek algı, söylem, baskılara karşı kadın korunmalıdır"

İbrahim Eren, TRT yayınlarından örnekler vererek sözlerine devam etti.

“Çok değişik kadın profillerini TRT ekranlarında görmeniz mümkündür. Ancak hala Türk kanallarında yeterince temsil edilmemiş kadın profilleri de bulunmaktadır. Örneğin göçmen kadın, beyaz yakalı başörtülü kadın, evlat edinmiş kadın, üretici konumundaki ev kadını, engelli kadın ve benzeri örneklerle Türk medyasında kadın temsilinin genişletilmesi gerekmektedir”

Komisyon'da TRT 1 Kanal Koordinatör Yardımcısı Şaban Şikar, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, TV 8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu da hazır bulundu.