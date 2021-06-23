Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yüksek İstişare Kurulu toplandı
[Fotoğraf: İletişim Başkanlığı]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını bugün de Ankara'da sürdürüyor. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Beştepe'de Erdoğan başkanlığında yapılıyor. Erdoğan, bu toplantının ardından 3 ülkenin Ankara büyükelçilerini de ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı saat 14.00'te başladı. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıda iç ve dış politikaya dair gelişmeler değerlendiriliyor.
Kurulda ele alınan konuların detaylarını toplantının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşacak.
3 ülkenin büyükelçilerini kabul edecek
Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından güven mektupları takdim törenine katılacak.
Sırasıyla Ruanda, Gambiya ve Nijerya büyükelçilerini kabul edecek.
Büyükelçiler güven mektuplarını Cumhurbaşkanı'na sunduktan sonra Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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