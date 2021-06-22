İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken saldırıya uğrayan İHA Muhabiri Mustafa Uslu TRT Haber'e konuk oldu.

"Yüzüme, kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdular"

Olay anını anlatan Uslu, "İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ait çiftlikte kaçak yapılar vardı, onların yıkımı gerçekleştirilecekti. Ben de o bölgede görevlendirildim. Çekim yapmak için dronumu hazırlıyordum. Yanıma 4 kişi geldi ve bana saldırmaya başladı. Birisi yüzüme yumruk attı ve suratımın kesildiğini fark ettim. Daha sonra diğerleri de vurmaya başladı. Ben yere düştüm ve vurmaya devam ettiler. 4 kişi birden tekme atmaya başladılar. Yüzüme, kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Kameramı ve dronumu parçaladılar. En son beni bırakıp gittiklerinde, yüzlerini görüntülemek için arkalarından seslendim. Kameramı açtım ama kameram çalışmadı" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darbedilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu yaşadıklarını @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/7ePYiqZC1O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021

"Beni bugün dövmediler, öldürmek istediler"

Aynı zamanda hakarete de uğradığını söyleyen Uslu, "Arkalarından bağırdığımda; yediğin dayak yetmedi mi, ağzın yüzün dağıldı, illa seni öldürmemiz mi lazım diye tepki gösterdiler. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sosyal medyadan bir mesaj yayımlamış. Çok üzüldüğünü söylemiş. Hastanede yanıma iki kişi geldi. Bunlar bizden değil dediler ama ben inanmadım. Bir tanesinin Lütfü Türkkan'ın şoförü olduğu söyleniyor. Beni bugün dövmediler, öldürmek istediler. Hepsinden şikayetçiyim. Geri adım atmayacağım. Sonuna kadar davamın arkasındayım" diye konuştu.