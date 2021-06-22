İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi dün başlatıldı.

15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı.

İHA muhabiri darbedildi

Bugün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başladı. Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişinin saldırısına uğradı.

Ağır şekilde darbedilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

"Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler"

Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu, saldırı anını anlattı.

Uslu, "Bana, 'Seni de parçalarım, dronu da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler" dedi.

Fahrettin Altun: Bu barbarlığı kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz."